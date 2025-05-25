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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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SD Family и DMedia встретятся в Красногорске в 6-м туре МФЛ-6

6-й тур Winline Медиалиги 25 мая, воскресенье SD Family – DMedia. Начало – в 14:00. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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