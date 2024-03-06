В Новокузнецке планируют запустить прямой рейс до турецкой Антальи

В Новокузнецке могут появиться прямые авиарейсы до турецкого курорта Анталья.A42 сообщает, что гендиректор новокузнецкого аэропорта Кирилл Ермаков поделился этой информацией во время пресс-конференции на тему «Туристические возможности летнего отдыха 2024».