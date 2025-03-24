«Хайп на трагедии недопустим». Известный рэпер расписал здания в Судже провокационными граффити, а потом угрожал местным жителям

Хинштейн заявил, что нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев будет оштрафован Рэпер Аким Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, а также записал провокационное видео из недавно освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского города.