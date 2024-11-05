Физкультурный праздник в бассейне ´Праздник чистой воды´.

Всем известно, что чистый воздух и чистая вода очень важны для растений, животных и человека. Путешествуя по морским просторам, воспитанники старшей группы нашли письмо, в котором сказочный герой Водяной попросил их очистить пруд, где он живет, от мусора.
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