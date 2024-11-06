Движение через железнодорожный переезд в Кондопоге ограничат

Автотранспорт по ж/д путям будут направлять реверсивно, водителей попросили спланировать пути объезда Сегодня, 6 ноября, с 14:30 до 16:00 в пределах Кондопоги изменят схему движения через железнодорожный переезд на улице Советов.
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