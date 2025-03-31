Разрыв в цифрах: почему Генпрокуратура и Счетная палата называют разные суммы? В 2024 году Генпрокуратура заявила о конфискации… Куда уходит конфискованное имущество: разбор противоречий и скрытых механизмов .
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