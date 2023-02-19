Знамение свыше или аномалия? В небе над Миллерово запечатлен необычный солнечный диск 

Этот и серию других снимков с вечерним небосводом 16 февраля сделала фотограф газеты «Наш край» Наталья Сетракова, возвращаясь из служебной поездки в одно из сельских поселений Миллеровского района.
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