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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соркин о поражениях ЦСКА: «Надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало. Выходить на следующую игру с пустой головой»

Вчера московский клуб уступил «Северстали» (1:2). Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне. «Плохие впечатления от игры, надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало, выходить на следующую игру с пустой головой.

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