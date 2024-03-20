Какие дороги, мосты и переходы планируют открыть в Петербурге в 2024 году

В 2024 году на строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге выделено 74 млрд рублей. В 2024 году в Санкт-Петербурге запустится движение транспорта и пешеходное движение по 13 объектам общей протяженностью почти 22 км.
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