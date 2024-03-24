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Владелец «Крокус Сити Холла» рассказал, как проникли террористы в здание

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые высказался о трагическом инциденте в своем здании, сообщив, что террористы проникли в концертный зал через окно выставочного центра и атаковали людей, находившихся в фойе.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Несоблюдение анти террористической безопасности, вот статья по которой надо судить владельцев этого заведения
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9 час.
ИП
Игорь Петров
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28 мин.

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