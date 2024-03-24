Владелец «Крокус Сити Холла» рассказал, как проникли террористы в здание

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые высказался о трагическом инциденте в своем здании, сообщив, что террористы проникли в концертный зал через окно выставочного центра и атаковали людей, находившихся в фойе.
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