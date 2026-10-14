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Дезертиры из ВСУ взяли под контроль населенные пункты в Харьковской области

Дезертиры из ВСУ взяли под контроль населенные пункты в Харьковской области

В Великом Бурлуке и прилегающих селах Харьковской области власть перешла к бандам бывших заключенных, дезертировавших из подразделений ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

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