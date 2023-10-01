Безумные планы Зеленского: ВСУ несут огромные потери на артемовском направлении

REUTERS/Gleb Garanich Ближе к выходным сразу несколько источников, как российских, так и западных, сообщают, что Киев по согласованию с Британией и США решился предпринять повторную попытку контрнаступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии