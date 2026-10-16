100-летняя пианистка Глория из США поделилась простыми секретами долголетия. Она рекомендует воспитывать в себе благодарность и смирение, поддерживать связь с близкими и заниматься любимыми увлечениями, такими как музыка и астрономия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия "удовлетво...
- ХЛ Организатор празд...
- После слов Мерца ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым