«Это не блат»: Иракли высказался о звездных династиях в шоу-бизнесе

Певец Иракли не считает родственные связи в кино и музыке доказательством кумовства. По мнению артиста, представители творческих династий должны подтверждать свой талант, иначе зрители не приняли бы их творчество.
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