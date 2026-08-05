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Пятый канал

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«Это не блат»: Иракли высказался о звездных династиях в шоу-бизнесе

«Это не блат»: Иракли высказался о звездных династиях в шоу-бизнесе

Певец Иракли не считает родственные связи в кино и музыке доказательством кумовства. По мнению артиста, представители творческих династий должны подтверждать свой талант, иначе зрители не приняли бы их творчество.

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