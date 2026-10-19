Публикуем момент захода на экстренную посадку самолета в Омске. Он летел из Новосибирска в Махачкалу, но из-за технической неисправности вынужден был отклониться от маршрута и сесть на запасном аэродроме.
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