В топах угонов лидерами стали авто из Поднебесной. Чем они полюбились криминалу

«Китайцев» разбирают на органы — и спасти их может только одно неожиданное решение Иван Рыбин Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Оставлять своего «железного коня» без присмотра нынче не стоит, страховщики утверждают, что угонов стало в 1,5−2 раза больше, чем годом ранее.