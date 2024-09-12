В Нидерландах обвинили игровые компании в манипулировании детьми

Жалобу в Европейскую комиссию подала головная организация ассоциаций потребителей в Европе (BEUC) на крупнейших в мире производителей видеоигр, обвинив их в манипулировании потребителями, включая детей, заставляя их тратить деньги на внутриигровые покупки, сообщило 12 сентября издание NL Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии