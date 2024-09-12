В Нидерландах обвинили игровые компании в манипулировании детьми

Жалобу в Европейскую комиссию подала головная организация ассоциаций потребителей в Европе (BEUC) на крупнейших в мире производителей видеоигр, обвинив их в манипулировании потребителями, включая детей, заставляя их тратить деньги на внутриигровые покупки, сообщило 12 сентября издание NL Times.