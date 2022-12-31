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«Краснодар» и Ивич обсуждают контракт по схеме «2+1»

«Краснодар» и Ивич обсуждают контракт по схеме «2+1»

«Краснодар» и тренер Владимир Ивич находятся на финальной стадии согласования контракта. По данным «РБ Спорт», соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

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