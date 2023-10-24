Бастрыкин поручил провести проверку из-за массовой драки подростков на Алтае

Конфликт с участием более 20 несовершеннолетних произошел в селе Майма — пострадавшими признаны шесть человек Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту массовой драки подростков в Республике Алтай.
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