Профессиональная суббота.

В шестой школьный день, 15.02.5025, с целью трудового воспитания и профессиональной ориентации учащиеся IX класса в рамках профессиональной субботы посетили УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´.
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