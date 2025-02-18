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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профессиональная суббота.

Профессиональная суббота.

В шестой школьный день, 15.02.5025, с целью трудового воспитания и профессиональной ориентации учащиеся IX класса в рамках профессиональной субботы посетили УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´.

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