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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD готовит мобильные графические процессоры Radeon RX 9000M с 64 вычислительными бл...

AMD готовит мобильные графические процессоры Radeon RX 9000M с 64 вычислительными бл...

AMD готовит мобильные графические процессоры Radeon RX 9000M с 64 вычислительными блоками и 16 ГБ памятиУспешный запуск настольных видеокарт Radeon RX 9070, заминует подготовку к выпуску мобильной серии графических ускорителей Radeon RX 9000M.

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