AMD готовит мобильные графические процессоры Radeon RX 9000M с 64 вычислительными бл...

AMD готовит мобильные графические процессоры Radeon RX 9000M с 64 вычислительными блоками и 16 ГБ памятиУспешный запуск настольных видеокарт Radeon RX 9070, заминует подготовку к выпуску мобильной серии графических ускорителей Radeon RX 9000M.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)