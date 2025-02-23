Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    500 миллиардов США никогда не давали даже совместно с Европой.Часть денег вообще на Украину не попала,их раворовали и...Зеленский: требуе...
  • Eduard
    И быть не должныБессент: проект с...
  • Eduard
    А сам рад что наручники не надели!Шольц признал пор...

Bloomberg: Украина отказала США в создании компенcационного фонда

Bloomberg: Украина отказала США в создании компенcационного фонда

Согласно информации Bloomberg, ссылающемуся на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, Украина отказалась выполнить требование США о создании компенсационного фонда в размере 500 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх