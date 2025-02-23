Bloomberg: Украина отказала США в создании компенcационного фонда

Согласно информации Bloomberg, ссылающемуся на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, Украина отказалась выполнить требование США о создании компенсационного фонда в размере 500 миллиардов долларов.
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