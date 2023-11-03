Врач назвал причину частой головной боли и подсказал, как от неё избавиться без лекарств

Владимир Бондаренко объяснил, почему так важно следить за состоянием мышц спины и шеиРеабилитолог Владимир Бондаренко считает, что у многих людей головная боль вызвана проблемами с мышцами или позвоночником.
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