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Глава Минсельхоза Молдавии: страна не может запретить импорт сельхозпродукции

Глава Минсельхоза Молдавии: страна не может запретить импорт сельхозпродукции

Молдавия не может запретить импорт зарубежной сельхозпродукции, так как это ударит по местным производителям, ориентированным на экспорт, заявил глава Минсельхоза республики Владимир Боля в эфире телеканала ТВ-8.

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