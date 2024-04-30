Глава Минсельхоза Молдавии: страна не может запретить импорт сельхозпродукции

Молдавия не может запретить импорт зарубежной сельхозпродукции, так как это ударит по местным производителям, ориентированным на экспорт, заявил глава Минсельхоза республики Владимир Боля в эфире телеканала ТВ-8.
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