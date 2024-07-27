Сахарный диабет. Эффективные методы лечения от ведущего эндокринолога

Содержание: Причины болезни Симптомы сахарного диабета Диагностика сахарного диабета Лечение сахарного диабета 2 типа Основные рекомендации Медикаментозное лечение История пациента Профилактика сахарного диабета 2 типа Вопросы и ответы Подпись под первое главное фото: Сахарный диабет: симптомы, диагностика, лечение и профилактика.
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