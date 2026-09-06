«Мобильность и мощь полноценного танка»: Бразилия закупила Centauro II BR

Бразильская армия подписала с консорциумом CIO контракт на сумму около €73,5 млн на поставку семи так называемых «истребителей танков» Centauro II BR 8×8.
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