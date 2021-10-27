Мировое обозрение

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Минобороны считает, что самообучающиеся нейросети должны контролироваться государством

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гарантированный контроль разработок самообучающихся технологий искусственного интеллекта (ИИ) в интересах национальной безопасности способно обеспечить только государство.

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