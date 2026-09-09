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УтроNews

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Израиль закрывает британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Лондона

Израиль закрывает британское консульство в Восточном Иерусалиме в ответ на санкции Лондона

Саар отметил, что Израиль также введёт ответные санкции против Великобритании. Ранее 12 стран, включая Великобританию и Францию, объявили о запрете на торговлю с «оккупированными территориями».

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