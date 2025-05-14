Школьники из Алексеевского подготовили уникальную выставку

Ученики 3-4-х классов АРТ-студии школы №293 имени Твардовского в Алексеевском районе с трепетом и вдохновением подготовили уникальную интерактивную выставку-поздравление, посвященную 80-й годовщине Великой Победы.
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