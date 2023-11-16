Сразу десять астраханок попались на мошенничестве с материнским капиталом

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 10 местных жительниц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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