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Спорт Уик-Энд

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В «Зените» есть две резервные позиции - Медведев о планах по усилению состава

В «Зените» есть две резервные позиции - Медведев о планах по усилению состава

Председатель совета директоров петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах по усилению состава легионерами, а также назвал требования к потенциальным новичкам.

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