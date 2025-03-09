Уважаемые покупатели, набравшие воду в водомате на переулке Чельцова (недалеко от Сотника), вы не забрали сдачу.
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Уважаемые покупатели, набравшие воду в водомате на переулке Чельцова (недалеко от Сотника), вы не забрали сдачу.