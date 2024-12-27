Перебравший с алкоголем мужчина устроил дебош на рейсе

Рейс авиакомпании Azur Air Москва — Паттайя превратился в настоящий театр абсурда благодаря одному пассажиру, который, кажется, перепутал самолёт с кабаком и решил сыграть сразу все роли: от трагического героя до злодея.
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