Эксперты спрогнозировали сокращение 200 тыс. рабочих мест в автопроме ФРГ

Численность работников автомобильной промышленности Германии сократится примерно на 200 тыс. человек в ближайшие пять лет, следует из расчетов консалтинговой компании Roland Berger, опубликованных 17 сентября журналом Manager Magazin.
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