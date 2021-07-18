Вот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопе

Сергей ЕПолитикаВот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопе Сейчас в Германии — катастрофическое наводнение. Более 100 человек погибли, 1300 (!) — пропали без вести.Вернуться к статье88НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан БаратовЕсли Гансы будут много вякать еще нашлем небольшой потоп, нехай маются.СергейСпасение утопающих, дело самих утопающих. Пора уже и дурки у них открыть.......карюкалов вячеславЯсен пень.владимир шеинБог не яшка.....Видит кому тяжко !!!!!!Галина 123Да это выпущенный ими самими бумеранг отправился в свободный полет. А уж куда прилетит, кому...БОБорис ОсиповЗайцев Виктор Зайцев ВикторВот уж реально:"Затем, на развалинах часовни...Простите, Часовню тоже я развалил?" Вывод только один. Вот такому скудоумию и приводит повальная педерастия, чем и гордится Гейжопа! Только ведь не поймут, что такие вот катаклизмы уже второй год подряд, вслед за "ковидом", это ведь последнее, самое строгое предупреждение, подумать о Душе.Владимир EвтушенкоКак хорошо, что РФ не предложила свои услуги Германии в помощи.Комментировать
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