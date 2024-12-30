Почему новогодние обещания сохраняются уже тысячи лет

Фото: elki-eli.com Новогодние обещания — это не мода, они существуют уже тысячи лет. Очень полезно знать о том, что от вавилонских царей до членства в спортзалах XXI века — традиция начинать все заново 1 января имеет древние корни и удивительно знакомые цели.
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