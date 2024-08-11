Первый за три года смертельный случай отравления грибами произошел в Удмуртии

В Удмуртии произошел первый за три года смертельный случай отравления грибами. Жительница региона, 67-летняя женщина, была госпитализирована с симптомами острого гастроэнтероколита после того, как накануне съела "дождевики".
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