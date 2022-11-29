Работа над ошибками: Детальный разбор просчётов СВО

Системные просчёты при военном строительстве и ошибки в планировании спецоперации привели к тому, что наши сухопутные силы вынуждены использовать элитные подразделения не только для нанесения ударов, но и для обороны особо важных участков фронта.
Системные просчёты при военном строительстве и ошибки в планировании спецоперации привели к тому, что наши сухопутные силы вынуждены использовать элитные подразделения не только для нанесения ударов, но и для обороны особо важных участков фронта.
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