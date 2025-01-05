В ЕС призвали срочно установить более низкий чрезвычайный предел цен на газ

Европейская газовая и энергетическая отрасли пришли в движение и беспокойство. После остановки транзита через Украину «ненужного» газа из России весь ЕС решает головоломку, как не скатиться к кризису хуже, чем в 2022 году, а также где взять выпадающие объемы.