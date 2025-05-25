Наш мозг пульсирует в такт Солнцу: ученые в недоумении, как такое возможно

Может ли космическая погода, и в частности активность Солнца, оказывать влияние на формирование человеческого интеллекта? Этот интригующий вопрос, находящийся на стыке биологии окружающей среды и когнитивного развития, стал предметом недавнего исследования.
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