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Siberian Sunset

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Наш мозг пульсирует в такт Солнцу: ученые в недоумении, как такое возможно

Наш мозг пульсирует в такт Солнцу: ученые в недоумении, как такое возможно

Может ли космическая погода, и в частности активность Солнца, оказывать влияние на формирование человеческого интеллекта? Этот интригующий вопрос, находящийся на стыке биологии окружающей среды и когнитивного развития, стал предметом недавнего исследования.

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