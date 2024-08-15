Провайдерам дадут доступ в многоквартирные дома. Условия озвучены

Российским интернет-провайдерам создали прозрачные условия для доступа в жилые домаВ России введены новые правила взаимодействия между интернет-провайдерами и управляющими компаниями многоквартирных домов, которые направлены на упрощение процесса монтажа и эксплуатации сетей связи в жилых комплексах: постановление, подписанное Премьер-министром Михаилом Мишустиным, устанавливает четкие условия для размещения оборудования провайдеров, запрещая управляющим компаниям взимать с операторов плату за это.