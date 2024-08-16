Зять пенсионера, над которым издевались ВСУ, не смог забрать его из Суджи

Пенсионер, оказавшийся в центре издевательства боевиков ВСУ, до сих пор не может вернуться домой. Его зять пытался забрать пожилого мужчину из Суджи, но из-за ведущихся боевых действий въезд в город был закрыт.
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