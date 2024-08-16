Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    На самрм деле Запад орнанизовал и сделал,на украинцев валят!РИАН: политолог Б...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Шароварные павианы лучше всего умеют воевать с гражданским населением и памятниками. Земля этим жЫвотным - стекловато...Бойцы ВСУ уничтож...
  • Вовладар Даров
    Этот крах нам пишут и обещают, как только я родился!!!Дотком: Экономику...

Зять пенсионера, над которым издевались ВСУ, не смог забрать его из Суджи

Зять пенсионера, над которым издевались ВСУ, не смог забрать его из Суджи

Пенсионер, оказавшийся в центре издевательства боевиков ВСУ, до сих пор не может вернуться домой. Его зять пытался забрать пожилого мужчину из Суджи, но из-за ведущихся боевых действий въезд в город был закрыт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх