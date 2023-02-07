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Израильский военный эксперт, экс-руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми считает, что отправка западных танков Киеву станет худшим решением НАТО.

Израильский военный эксперт, экс-руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми считает, что отправка западных танков Киеву станет худшим решением НАТО.

ФОТО: ЦАРЬГРАД. "НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ": КЕДМИ – О РЕШАЮЩЕЙ СТАДИИ СВО АЛЕКСАНДРА ГАНГА Израильский военный эксперт, экс-руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми считает, что отправка западных танков Киеву станет худшим решением НАТО.

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