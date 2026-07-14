В России назвали планирующееся обращение Трампа к нации плохой новостью для двух политиков

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал планирующееся обращение американского лидера Дональда Трампа к нации плохой новостью для двух политиков.
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