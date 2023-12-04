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В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

Депутат, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев предлагает увеличить срок службы в армии.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
я служил 2 года-6 месяцев учили в ШМАС - школа младших авиаспециалистов и 1.5 года на аэродроме механиком приборно кислородного оборудования. Считаю что обучить меньше чем за полгода механика не возможно тем более на обслуживание современного самолета. При современной технике год службы это очень мало т.к. за это время солдат только и научится в тот же танк залазить и вылазить. Та же пехота за такой срок толком не настреляется.
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