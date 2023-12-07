Автопарк МВД по Кабардино-Балкарской Республике обновился новыми современными автомобилями

В расположении Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике состоялась передача в эксплуатацию 27 единиц нового служебного автотранспорта сотрудникам подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике и территориальных органов МВД России на районном уровне.
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