БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С С
    Дружба не была бескорыстной. РСФСР и Белорусская ССР работали на весь СССР, тянули на своем горбу остальных, за что и...Про дружбу народо...
  • Валерий Шаронов
    какому президенту, у нас рулит человек человек в белых перчатках и сам весь белый и пушистый...КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОР...
  • Марина Никулина
    Хм. Вы же уже отработали способ и подписали договора. Мусульмане и негры вам в помощь...Территория потеря...

Кирби: Белый дом обсуждает с Киевом увеличение дальности ударов по России американскими ракетами

Кирби: Белый дом обсуждает с Киевом увеличение дальности ударов по России американскими ракетами

Topwar Политика США в отношении ударов по территории России дальнобойным оружием пока изменений не претерпела, но Вашингтон ведет с Киевом соответствующие консультации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С С
Словоблудие амеров не понять, это речи психопатов. А вот если  Кремлю заявить, что за применение хохлами иностранного оружия, ответственность будут нести государства-производители: моральную и главное, материальную.
Ответить
8 час.
Svetlana Kuzmina
Боррель официально заявил, что ЕС принимает участие в конфликте на Украине, по-моему, это говорит о том, что России уже нужно бомбить ЕС, поскольку и хозяин (США) разрешил Киеву увеличить дальность ударов по России.
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Надо обсуждать докуда еще с территории украины могут долететь ракеты.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх