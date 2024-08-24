Topwar Политика США в отношении ударов по территории России дальнобойным оружием пока изменений не претерпела, но Вашингтон ведет с Киевом соответствующие консультации.
Кирби: Белый дом обсуждает с Киевом увеличение дальности ударов по России американскими ракетами
Комментарии
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С С
Словоблудие амеров не понять, это речи психопатов. А вот если Кремлю заявить, что за применение хохлами иностранного оружия, ответственность будут нести государства-производители: моральную и главное, материальную.
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8 час.
Svetlana Kuzmina
Боррель официально заявил, что ЕС принимает участие в конфликте на Украине, по-моему, это говорит о том, что России уже нужно бомбить ЕС, поскольку и хозяин (США) разрешил Киеву увеличить дальность ударов по России.
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7 час.
Игорь Васиков
Надо обсуждать докуда еще с территории украины могут долететь ракеты.
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5 час.
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