С С Словоблудие амеров не понять, это речи психопатов. А вот если Кремлю заявить, что за применение хохлами иностранного оружия, ответственность будут нести государства-производители: моральную и главное, материальную.

Svetlana Kuzmina Боррель официально заявил, что ЕС принимает участие в конфликте на Украине, по-моему, это говорит о том, что России уже нужно бомбить ЕС, поскольку и хозяин (США) разрешил Киеву увеличить дальность ударов по России.