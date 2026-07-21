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Парламентская газета

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В Белгородском водохранилище произошел сброс воды после удара ВСУ

В минувшие выходные в Белгородском водохранилище произошел сброс воды из-за повреждения комплекса гидротехнических сооружений в результате ударов ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области в канале «Макс» 21 июля.

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