В Белгородском водохранилище произошел сброс воды после удара ВСУ

В минувшие выходные в Белгородском водохранилище произошел сброс воды из-за повреждения комплекса гидротехнических сооружений в результате ударов ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области в канале «Макс» 21 июля.
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