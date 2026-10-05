Нобелевская неделя

В начале октября будут объявлены лауреаты Нобелевской премии 2026 года. По официальному календарю, объявления пройдут с 5 по 12 октября: 5 октября — физиология и медицина, 6 октября — физика, 7 октября — химия, 8 октября — литература, 9 октября — премия мира, 12 октября — премия по экономическим наукам.