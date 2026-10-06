Капитальный ремонт стадиона «Строитель» в Балашихе завершат в 2027 году

Капитальный ремонт стадиона «Строитель» в микрорайоне Саввино Балашихи выполнен на 29%. Сейчас рабочие устанавливают опалубку для большой трибуны и продолжают монтаж конструкций административного здания, сообщили в РИАМО.
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